Дзюбу обсуждают на американском канале CNN

В эфире американского телеканала CNN журналисты обсуждали российского нападающего Артем Дзюбу.

Утром, 15 марта сборная России объявила состав на мартовские сборы национальной команды. В списке приглашенных футболистов не оказалось форварда «Зенита».

Позже главный тренер Валерий Карпин заявил, что Дзюба отказался от вызова в национальную команду из-за ситуации на Украине. Специалист добавил, что в Украине у футболиста много друзей и родственников, поэтому футболисту трудно в данной ситуации.

Позже Дзюба выступил с опровержением слова Карпина и заявил, что хочет во время сборов побыть с семьей.