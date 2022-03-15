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Чемпионат мира по футболу 2022

Дзюбу обсуждают на американском канале CNN

15 Марта 2022 • 21:10 Комментировать (1)

В эфире американского телеканала CNN журналисты обсуждали российского нападающего Артем Дзюбу.

Утром, 15 марта сборная России объявила состав на мартовские сборы национальной команды. В списке приглашенных футболистов не оказалось форварда «Зенита».

Позже главный тренер Валерий Карпин заявил, что Дзюба отказался от вызова в национальную команду из-за ситуации на Украине. Специалист добавил, что в Украине у футболиста много друзей и родственников, поэтому футболисту трудно в данной ситуации.

Позже Дзюба выступил с опровержением слова Карпина и заявил, что хочет во время сборов побыть с семьей.  


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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