CAS не удовлетворил апелляцию РФС на запрет участия российских команд и сборной под эгидами ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) не получил удовлетворительного ответа от Спортивного арбитражного суда (CAS) по просьбе пересмотреть решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборную от участия в международных турнирах.

По данным AP News, в ближайшие недели станет известен промежуточный вердикт и полноценное решение.

Напомним, РФС подал апелляцию в CAS 8 марта с требованием рассмотреть законность решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских команд от еврокубков, а сборную России от чемпионата мира 2022 года.