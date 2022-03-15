На сайте РФС по-прежнему изображена информация о ближайшей встрече России против Польши

Руководство Российского футбольного союза (РФС) надеется на отмену санкций со стороны ФИФА и УЕФА после подачи апелляции в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Дело в том, что на официальном сайте РФС по-прежнему висит информация, указывающая на ближайший матч сборной России против Польши. Однако, российскую сборную ранее исключили из розыгрыша чемпионата мира-2022.

По информации телеграм-канала «Мутко против», руководство не убрало вывеску матча Россия – Польша в надежде, что матч не будет отменен.