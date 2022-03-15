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Чемпионат мира по футболу 2022

Замминистра спорта России заявил, что сменившие гражданство спортсмены не смогут позже вернуться в Россию

15 Марта 2022 • 16:48 Комментировать

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов высказался с критикой на спортсменов, которые сменили гражданство после санкций, введенных в адрес России после начала военной спецоперации в Украине.

Байсултанов заявил «Матч ТВ», что все спортсмены, кто сменил гражданство могут не возвращаться в Россию.

Ранее футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко обратились к Артеме Дзюбы отреагировать на ситуацию.

Сегодня, 15 марта тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовские сборы. В списке приглашенных футболистов не оказалось Дзюбы.

Карпин прокомментировал отсутствие форварда тем, что игрок переживает из-за ситуации в Украине. Позже сам игрок опроверг заявление тренера, заявив, что Карпин его неправильно понял.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Антон Зиньковский Виталий Миколенко
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