Замминистра спорта России заявил, что сменившие гражданство спортсмены не смогут позже вернуться в Россию

Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов высказался с критикой на спортсменов, которые сменили гражданство после санкций, введенных в адрес России после начала военной спецоперации в Украине.

Байсултанов заявил «Матч ТВ», что все спортсмены, кто сменил гражданство могут не возвращаться в Россию.

Ранее футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко обратились к Артеме Дзюбы отреагировать на ситуацию.

Сегодня, 15 марта тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовские сборы. В списке приглашенных футболистов не оказалось Дзюбы.

Карпин прокомментировал отсутствие форварда тем, что игрок переживает из-за ситуации в Украине. Позже сам игрок опроверг заявление тренера, заявив, что Карпин его неправильно понял.