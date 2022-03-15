Колыванов отреагировал на вызов новичков в сборную России на тренировочные сборы

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал вызов новичков в национальную команду на мартовские сборы.

В интервью Metaratings Колыванов заявил, что Заика, Зиньковский, Сарвели заслужили вызов, оставили приятные впечатления о себе в играх за свои клубы.

Специалист выразил уверенность в том, что эмоциональный фон у этих футболистов поднимется после вызова в сборную и они начнут еще больше приносить пользы своим командам.

Антон Зиньковский сыграл в текущем сезоне 22 встречи за «Крылья Советов», забил один мяч и отдал пять голевых передач. Его одноклубник Владислав Сарвели провел 20 матчей в чемпионате России, забил 5 голов и отдал две результативные передачи.

Защитник «Сочи» Кирилл Заика сыграл за команду 24 матча, отдав два голевых паса.