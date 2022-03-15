Мостовой считает бесполезным мартовский сбор для национальной команды

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею проводить мартовский тренировочный сбор для национальной команды.

В интервью Metaratings Мостовой признался, что не понимает, зачем футболистам нужно куда-то ехать, особенно тем игрокам, которые живут не в Москве. Бывший футболист иронично заявил, что игроки на сборах потренируются, попьют чай и разъедутся по клубам.

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Это связано с переносом матчей 22-го тура РПЛ.