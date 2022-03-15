Валерий Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил свои слова, заявив, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит мартовские сборы.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Карпин подтвердил, что Дзюба пропустит мартовский сбор по семейным обстоятельствам.

Также тренер не исключил того, что между ним и Дзюбой произошло небольшое недопонимание. Карпин еще раз подчеркнул, что остается на связи с футболистом.

Ранее Дзюба опроверг слова Карпина, который заявил, что футболист отказался ехать на сборы со сборной из-за ситуации в Украине.