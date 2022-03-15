Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Валерий Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария»

15 Марта 2022 • 14:42 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил свои слова, заявив, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит мартовские сборы.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Карпин подтвердил, что Дзюба пропустит мартовский сбор по семейным обстоятельствам.

Также тренер не исключил того, что между ним и Дзюбой произошло небольшое недопонимание. Карпин еще раз подчеркнул, что остается на связи с футболистом.

Ранее Дзюба опроверг слова Карпина, который заявил, что футболист отказался ехать на сборы со сборной из-за ситуации в Украине.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
14:42 · Чемпионат мира 2022
Валерий Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария»
14:29 · Чемпионат мира 2022
Евсеев не согласен с составом сборной России, который Карпин вызвал на мартовские сборы
14:23 · Чемпионат мира 2022
Владимир Пономарев: «Не понимаю, почему Карпин пригласил в сборную Заболотного. У нас что, нет настоящих нападающих?»
14 Марта
06:48 · Чемпионат мира 2022
Тони: «Чемпионат мира без Италии станет трагедией для нас»
12 Марта
20:56 · Германия. Бундеслига
Скончался единственный футболист, ставший чемпионом мира в свой день рождения
19:23 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России и рассказал о своём продлении контракта с ней 1
10:59 · Чемпионат мира 2022
Александр Емельяненко обратился к игрокам сборной России 2
11 Марта
12:00 · Чемпионат мира 2022
Биатлонист: «Российский футбол стал безголовым» 1
10 Марта
21:48 · Чемпионат мира 2022
Ван Дейк видит Кумана наставником сборной Нидерландов
19:24 · Чемпионат мира 2022
Адвокат разочарован дисквалификацией сборной России
10:32 · Чемпионат мира 2022
Тарасова об отстранении сборной России: «Нельзя смешивать спорт с политикой!»
09 Марта
15:42 · Чемпионат мира 2022
Константин Лепехин: «Сборную России однозначно не пустят на чемпионат мира в Катаре»
12:25 · Чемпионат мира 2022
Сенников: Решение ФИФА? Оно по-спортивному нечестное
11:10 · Чемпионат мира 2022
Колосков: Если суд примет решение в нашу пользу, то матч с поляками состоится
10:35 · Чемпионат мира 2022
Сборная Польши: Мы бы предпочли обыграть Россию на поле 2
Все новости
Рекомендуем