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Владимир Пономарев: «Не понимаю, почему Карпин пригласил в сборную Заболотного. У нас что, нет настоящих нападающих?»

15 Марта 2022 • 14:23 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Пономарев поделился мнением по поводу состава нашей национальной команды, который Валерий Карпин пригласил на ближайшие сборы.

- Валерий Карпин сегодня огласил состав сборной России на ближайший сбор. Видели его? Там есть несколько новичков.

- Вызвали Селихова. Из «Крыльев Советов» Сарвели пригласили – это нормально. Карпин решил привлечь побольше народу, молодежи. Мы же пока не будем играть с поляками, поэтому тренерский штаб решил сыграть с молодежкой. Тоже правильный ход. Карпину надо посмотреть хотя бы на то, кто как двигается и кто что из себя сейчас представляет.

- Тогда, может, стоило привлекать больше новобранцев?

- Конечно, надо. Тем более сейчас есть такая возможность. Надо больше играть. В советское время вообще было четыре сборных: первая, вторая, олимпийская и молодежная. Был даже турнир между ними в Лужниках. Приходил полный стадион. Тогда было из кого выбирать. А что сейчас? Играет много легионеров.

- Карпин не пригласил на этот сбор футболистов из европейских клубов. Как оцените такое решение тренерского штаба?

- Это правильно. Надо сейчас своих смотреть. У нас нет принципиальных матчей. Пусть играет молодежь. Есть интересные ребята. Только я не понял, зачем Карпин пригласил Заболотного из ЦСКА. Видимо, нет у нас в стране настоящих нападающих.

- Соболев вам тоже не нравится?

- Да какой он нападающий? Телега несмазанная. Смех один. То же можно сказать и о Дзюбе. Сейчас Карпин от безысходности взял из «Динамо» Смолова. Ну что это за форвард? Просто плакать хочется.

- Как вы отнеслись к тому, что Дзюба отказался приехать в сборную в силу сложного психологического состояния из-за событий на Украине, где у него много родственников?

- Да пошел он подальше! Форвард нашелся. Будет еще свои претензии предъявлять. Ему-то какое дело какая где ситуация? Его дело играть и показывать хороший результат. А не такой, как мы видим от него.

- Караваев тоже попросил Карпина не вызывать его, потому что находится в плохой форме. Может это связано с тем, что сборная нигде не участвует и игрокам просто не хочется ехать?

- Конечно. А зачем ехать?

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- Из «Зенита» Карпин вызвал семь человек. Не многовато?

- Много, конечно. Они этого не стоят. Надо молодежь просматривать. Вон как в «Краснодаре» ребята забегали и обыграли «Спартак. На поле главное – бегать. А если встанут, то это уже антифутбол. Так ветераны играют.

- Как вы отнеслись к совмещению Карпиным работы в сборной и «Ростове»?

- Это нормально, потому что ему тоже нужна практика работы в команде. А просто сидеть и лицезреть, кто как играет – не годится. Он сам должен вариться в этой кухне.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Владимир Пономарёв
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