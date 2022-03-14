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Чемпионат мира по футболу 2022

Тони: «Чемпионат мира без Италии станет трагедией для нас»

14 Марта 2022 • 06:48 Комментировать

Бывший голеадор Лука Тони, в 2006 году ставший чемпионом мира в составе итальянской сборной, считает, что катарский Мундиаль без Италии станет трагедией для всей нации. Италии предстоит пробиваться на чемпионат через горнило стыковых матчей, и эта перспектива пугает итальянцев своей непредсказуемостью.

- Я даже думать не хочу о таком сценарии. Это будет спортивная трагедия. Особенно после прошлогоднего Евро-2020. Мы надеемся, что Манчини подарит нам еще одну радость. На кого надо ставить в нападении? На Иммобиле. Надеюсь, он докажет, что его критика безосновательна, - заявил Тони, слова которого цитирует Il Mattino.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лука Тони
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