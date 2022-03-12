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Чемпионат мира по футболу 2022

Александр Емельяненко обратился к игрокам сборной России

12 Марта 2022 • 10:59 Комментировать

Российский боец Александр Емельяненко в своих социальных сетях обратился к игрокам сборной России по футболу. Он снял видео за фоне заснеженного поля.

«Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: «Пусть начинают бегать - ходить нельзя», - сказал Емельяненко, стоя у таблички с надписью «Ходжение по футбольному полю запрещено».

Напомним, что в марте сборная России по футболу должна была сыграть со сборной Польши в рамках стыковых матчей к отбору на чемпионат мира по футболу. По решению ФИФА национальную команду отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Емельяненко Сборная России по футболу
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