Ван Дейк видит Кумана наставником сборной Нидерландов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк считает, что Рональд Куман может стать наставником сборной Нидерландов после своей неудачи с «Барселоной». Прошлой осенью Куман был уволен из каталонского суперклуба, и с тех пор остается без работы.

- Я думаю, Рональду хотелось бы снова вернуться к рулю сборной, мне кажется, ему нравилось работать наставником национальной команды. После ван Галя это - оптимальный кандидат. Для меня лично Куман многое значит, я очень хорошо работал с ним. Не могу повлиять на эти решения, но я был бы счастлив снова работать с ним, - заявил ван Дейк, слова которого цитирует Voetbal International.