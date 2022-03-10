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Ван Дейк видит Кумана наставником сборной Нидерландов

10 Марта 2022 • 21:48 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк считает, что Рональд Куман может стать наставником сборной Нидерландов после своей неудачи с «Барселоной». Прошлой осенью Куман был уволен из каталонского суперклуба, и с тех пор остается без работы.

- Я думаю, Рональду хотелось бы снова вернуться к рулю сборной, мне кажется, ему нравилось работать наставником национальной команды. После ван Галя это - оптимальный кандидат. Для меня лично Куман многое значит, я очень хорошо работал с ним. Не могу повлиять на эти решения, но я был бы счастлив снова работать с ним, - заявил ван Дейк, слова которого цитирует Voetbal International.
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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман Виргил Ван Дейк
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