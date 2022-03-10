Адвокат разочарован дисквалификацией сборной России

Бывший тренер российской сборной Дик Адвокат заявил, что разочарован тем, что не увидит сборную России на чемпионате мира. Для попадания на турнир россиянам надо было бы сыграть стыковые матчи, но и этой возможности их беспардонно лишила ФИФА. Адвокат выразил сочувствие российской команде.

- Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость, - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Дик Адвокат тренировал российскую сборную с 2010 по 2012 год, но после не очень удачного выступления на чемпионате Европы летом 2012 года покинул команду. После этого он короткое время тренировал национальные команды Сербии и Нидерландов.