Константин Лепехин: «Сборную России однозначно не пустят на чемпионат мира в Катаре»

Футбольный эксперт Константин Лепехин поделился мнением по поводу заявления ФИФА о том, что стыковые матчи за право участия в финальном турнире ЧМ-2022 пройдут без сборной России.

- Как вы восприняли эту новость?

- Такое решение ожидаемое. В свете всех последних событий. Это самое безобидное, что европейцы могли сделать в отношении нашей страны. Это ведь не касается нашей федерации или футболистов, это касается только страны. Причем мы такое видим не только в футболе. Все началось с допинговых скандалов. Это уже не спорт, а борьба с Россией. Если следовать их логике, то исключение нашей сборной – ожидаемое решение.

- Почему они приняли это решение сейчас?

- Я считаю, что лучше сейчас они заявили о том, что не допускают нашу команду, чем дали бы сыграть, наши бы попали на турнир, а потом ФИФА не пустила бы на чемпионат мира. Когда люди, принимающие решения, что-то задумали, они это реализовывают. Просто раньше что-то мешало им это делать.

- РФС подал апелляцию в CAS на отстранение сборной России и клубов от международных соревнований, поскольку нет юридических оснований для отстранения. Какого решения ждете?

- У меня складывается впечатление, что наша власть – единственная в мире, кто следуют юридическим законам. А мире по правилам уже давно никто не работает. Везде уже другие правила и надо играть по ним.

- Вы верите в беспристрастность CAS или считаете, что там тоже могут продавить нужное решение?

- Конечно, я не верю в беспристрастность. И давно. Никаких законных оснований сейчас нет, и по допингу их не было. Это не имеет ничего общего с логикой. Им надо было просто быть хитрее, и быстренько поменять законы. Обычно так и действуют, но сейчас просто не успели это сделать. Вот и пришлось лишить нашу стану чемпионата мира.

- Юридические лазейки всегда можно найти?

- В этом вся суть: они уже даже лазеек не ищут или статью, чтобы на нее сослаться и дисквалифицировать кого-то. Они бы хоть для красоты написали бы в своем заявлении какую-нибудь статью. Чтобы не просвещенная публика верила в то, что они говорят.

- Нет ли опасений, что CAS просто затянет рассмотрение дела, например, до конца года и тогда решение уже не будет иметь значения?

- Если они хотят хоть немного следовать каким-то законам, то так и поступят. Но большого смысла в этом нет, потому что всем все понятно. Даже если дадут сыграть, что мы кому докажем? Ну выиграем мы стыковой турнир, они все равно не пустят нашу команду в Катар. За это время придумают какую-нибудь статью. Это же не связано со спортом.

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- Может проще перенести матч с поляками, например, на июнь и если наша сборная проиграет и не пробьется в финальную часть чемпионата мира, то законы будут соблюдены?

- А вдруг не проиграли бы мы? Я бы на месте ФИФА так и сделал. У меня большие сомнения, что мы выйдем в финальную часть турнира по спортивному принципу. Но там большая часть вещей, связанных со спортом, делается показательно.

- Кстати, стыковой матч Украина – Шотландия был перенесен на июнь. Есть мнение, что это даже хорошо, потому что если одной паре уже перенесли матч на это время, то и наш могут. Вы видите в этом плюсы?

- Мы пытаемся найти прецеденты, а сейчас это просто политика. Ничего общего между этими двумя играми нет.

- То есть вы настроены достаточно пессимистично и считаете, что мы в любом случае не выступим в Катаре?

- Однозначно там не сыграем. Нам надо заниматься своим футболом, поднимать зрительский интерес во внутреннем чемпионате. Причем не за счет дорогих иностранцев, а за счет россиян. Надо не просто вкидывать большие деньги и кого-то покупать, а пересматривать всю систему.

Елена Григорьевская