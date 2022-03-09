Сенников: Решение ФИФА? Оно по-спортивному нечестное

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с журналистами своим мнением по поводу решения ФИФА автоматически вывести польскую сборную в финал стыков за право выйти на чемпионат мира в Катаре.

Сенников сказал ТАСС, что это решение ФИФА по-спортивному нечестное. Экс-игрок отметил, что подобным решением явно должны быть недовольны чехи и шведы, которым предстоит сыграть с поляками, ведь теперь у сборной Польши будет преимущество.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных матчей из-за ситуации на Украине, так что боссы ФИФА приняли решение автоматически отправить в финал стыков польскую команду.