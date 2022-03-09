Колосков: Если суд примет решение в нашу пользу, то матч с поляками состоится

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения ФИФА автоматически допустить сборную Польши в финал стыков.

Колосков сказал ТАСС, что ситуация с автоматическим допуском польской сборной в финал стыков никак не влияет на апелляцию РФС в Спортивный арбитражный суд. Экс-президент РФС отметил, что если суд примет решение в нашу пользу, то матч состоится.

Напомним, что руководители ФИФА отстранили российскую команду от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.