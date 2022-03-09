Сборная Польши: Мы бы предпочли обыграть Россию на поле

Представители польского футбольного союза высказались по поводу досрочного выхода польской сборной в финал стыков.

Пресс-служба польского футбольного союза сказала ТАСС, что польская команда предпочла бы обыграть российскую сборную на футбольном поле, но в данных обстоятельствах у ФИФА не было иного решения.

Напомним, что сборная России из-за ситуации на Украине была на неопределённый срок отстранена от международных матчей под эгидой организации. По этой причине в финал стыков автоматически прошли польские футболисты.