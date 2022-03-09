Председатель Футбольной ассоциации Чехии об исключении сборной России: «Это ожидаемое решение со стороны ФИФА»

Председатель Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Петр Фоусек высказался о решении ФИФА допустить сборню Польши в финал раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, из-за исключения сборной России.

«Это ожидаемое решение со стороны ФИФА, которое было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стартовом матче в Швеции. То, что Польша напрямую вышла в финал, мы воспринимаем как факт», — передаёт слова Фоусека официальный сайт FACR.

Напомним, что вчера в ФИФА заявили, что сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира из-за исключения национальной команды России из международных турниров, где встретится с победителем пары Швеция – Чехия.