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Чемпионат мира по футболу 2022

Председатель Футбольной ассоциации Чехии об исключении сборной России: «Это ожидаемое решение со стороны ФИФА»

09 Марта 2022 • 10:20 Комментировать

Председатель Футбольной ассоциации Чехии (FACR) Петр Фоусек высказался о решении ФИФА допустить сборню Польши в финал раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, из-за исключения сборной России.

«Это ожидаемое решение со стороны ФИФА, которое было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стартовом матче в Швеции. То, что Польша напрямую вышла в финал, мы воспринимаем как факт», — передаёт слова Фоусека официальный сайт FACR.

Напомним, что вчера в ФИФА заявили, что сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира из-за исключения национальной команды России из международных турниров, где встретится с победителем пары Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Сборная Польши Сборная Чехии
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