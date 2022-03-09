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Чемпионат мира по футболу 2022

Шведы недовольны тем, что поляков напрямую продвинули в финал плей-офф за путёвку в Катар

09 Марта 2022 • 00:34 Комментировать

Как мы уже сообщали, сборная Польши прошла в финал плей-офф за путевку на чемпионат мира в Катаре после того, как ФИФА отстранила от участия сборную России. Это решение удивило шведов - как пояснил генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шёстранд, это дает полякам неспортивное преимущество и больше времени на отдых. Польше предстоит сыграть с победителем пары Швеция - Чехия.

- Самое разумное решение в такой ситуации - назначить полякам другого соперника. Есть сложности, да, но принцип честной игры должен быть превыше всего, условия должны быть одинаковыми, - заявил Шёстранд, слова которого приводит ТАСС.

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Сборная Польши Сборная Швеции
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