Шведы недовольны тем, что поляков напрямую продвинули в финал плей-офф за путёвку в Катар

Как мы уже сообщали, сборная Польши прошла в финал плей-офф за путевку на чемпионат мира в Катаре после того, как ФИФА отстранила от участия сборную России. Это решение удивило шведов - как пояснил генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шёстранд, это дает полякам неспортивное преимущество и больше времени на отдых. Польше предстоит сыграть с победителем пары Швеция - Чехия.

- Самое разумное решение в такой ситуации - назначить полякам другого соперника. Есть сложности, да, но принцип честной игры должен быть превыше всего, условия должны быть одинаковыми, - заявил Шёстранд, слова которого приводит ТАСС.