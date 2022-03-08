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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Польши автоматически проведена в финал плей-офф за попадание на ЧМ

08 Марта 2022 • 23:36 Комментировать

ФИФА официально подтвердила, что сборная Польши автоматически квалифицировалась в следующий раунд плей-офф за путевку на чемпионат мира в Катаре. В полуфинале польская команда должна была сыграть с российской сборной, но в силу известных событий, приведших к очередному витку нападок на российский спорт (раньше для них использовался допинг, сейчас появился другой инструмент), поляки сами отказались проводить матч против российской сборной.

По уму, они должны были потерпеть техническое поражение, точно так же, как была наказана в 1973 году сборная СССР после того, как отказалась играть матч в Чили из-за случившегося там военного переворота, в результате которого к власти пришел печально известный генерал Пиночет. Но правило прецедента в этот раз оказалось бесполезным - наказанной вновь сделали именно российскую сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши
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