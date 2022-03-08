Каннаваро: «Не могу себе представить чемпионат мира без Италии»

Бывший защитник итальянской сборной, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро не может себе представить чемпионат мира в Катаре без итальянской сборной. «Скуадра адзурра» выиграла чемпионат Европы, но не смогла пробиться на Мундиаль напрямую, уступив в своей отборочной группе швейцарской команде. Теперь ей придется пройти через горнило стыковых игр.

- Не могу себе представить чемпионат мира без Италии. Мы не просто чемпионы Европы, мы показываем привлекательную игровую модель, она нравится людям. Нам не повезло в квалификации, но наши талантливые игроки справятся, я не сомневаюсь, - заявил Каннаваро, слова которого цитирует Corriere dello Sport.