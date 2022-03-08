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Стыковой матч между Украиной и Шотландией перенесён

08 Марта 2022 • 13:26 Комментировать

Полуфинальный стыковой матч между украинской сборной и шотландцами будет перенесён с марта на июнь из-за ситуации на Украине.

Как сообщает Daily Mail, матч между украинцами и шотландцами, который изначально должен был пройти 24 марта в Глазго, перенесён. В ближайшее время официально объявят о том, что стыковой матч между Украиной и Шотландией будет сыгран в июне. Точная дата и время будет также известны в скором времени.

Напомним, что в финале стыков украинцы или шотландцы встретятся с победителем пары Уэльс - Австрия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Шотландии Чемпионат Мира-2022 Стыковые матчи
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