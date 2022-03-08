Манчини: «Мы сами создали себе такую неприятную ситуацию»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини уверен в том, что его команда, выступающая в качестве чемпиона Европы, пробьется на чемпионат мира. Италия вынуждена проходить через сито стыковых матчей, ей предстоит сыграть с Северной Македонией, а затем с победителем пары Португалия-Турция. Манчини верит в свою команду, хотя и сожалеет, что она сама создала себе такие сложности.

- Я доверяю игрокам. Думаю, что они хорошо задумаются и покажут, на что способны. Мы сами создали себе такую неприятную ситуацию. Первый матч будет даже сложнее, он важнее, я рассчитываю на поддержку трибун в Палермо, благо, там очень горячие тиффози. Думаю, мы справимся, - заявил Манчини, слова которого цитирует ITASportPress.