ФИФА согласна перенести матч между Украиной и Шотландией на июнь

Уже вполне очевидно, что матч между Украиной и Шотландией сыграть в конце марта не получится, даже если ситуация на Украине к тому моменту пойдет к разрядке. ФИФА согласна перенести полуфинальный стыковой матч между Шотландией и Украиной на июнь, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Телеканал BBC даже уточняет дату - седьмого июня, это удобная дата для всех.

И, как говорится, нет худа без добра - то, что чемпионат мира впервые в истории пройдет зимой, в данной ситуации очень играет на руку украинской сборной. Правда, лишь в том случае, если она сможет все-таки пробиться в Катар, в противном случае эти обстоятельства просто бессмысленны.

Есть и пессимистичный вариант - сыграть не получится даже в июне. При таком развитии событий ФИФА готова потерпеть до сентября. Но это уже самая крайняя дата.