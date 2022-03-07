ФИФА хочет, чтобы Россия участвовала в отборе к Чемпионату мира

Как сообщает Interia, ФИФА планирует перенести стыковой матч сборной России с Польшей на июнь.

Организация всеми силами пытается найти возможность для участия сборной России в отборе на Чемпионат мира. В качестве оптимального варианта рассматривается перенос стыкового матча на лето нынешнего года.

Напомним, что 29 февраля ФИФА вместе с УЕФА отстранили сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Мундиаль пройдёт в период с 21 ноября по 17 декабря в Катаре.

Последний матч подопечные Валерия Карпина провели 14 ноября 2021 года против сборной Хорватии. Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 0:1.