ФИФА хочет, чтобы Россия участвовала в отборе к Чемпионату мира

Как сообщает Interia, ФИФА планирует перенести стыковой матч сборной России с Польшей на июнь.
Организация всеми силами пытается найти возможность для участия сборной России в отборе на Чемпионат мира. В качестве оптимального варианта рассматривается перенос стыкового матча на лето нынешнего года.
Напомним, что 29 февраля ФИФА вместе с УЕФА отстранили сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
Мундиаль пройдёт в период с 21 ноября по 17 декабря в Катаре.
Последний матч подопечные Валерия Карпина провели 14 ноября 2021 года против сборной Хорватии. Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 0:1.
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