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Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА пока не приняла окончательного решения по матчу Россия – Польша

04 Марта 2022 • 20:29 Комментировать

ФИФА пока не уведомляла сборную Польши по футболу об окончательном решении по предстоящему матчу со сборной России. Об этом сказал пресс-атташе польского футбольного союза Якуб Квятковски.

По его словам, окончательного решения руководство организации пока не приняло, а вся информация, распространяемая СМИ, является лишь домыслами.

«Мы не получали никакой корреспонденции от международной федерации», - пояснил Квятковски.

Напомним, что ранее руководство ФИФА и УЕФА совместно приняли решение о том, что российские клубы и сборная России по футболу не смогут принимать участие в международных турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Чемпионат Мира-2022
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