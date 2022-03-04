ФИФА пока не приняла окончательного решения по матчу Россия – Польша

ФИФА пока не уведомляла сборную Польши по футболу об окончательном решении по предстоящему матчу со сборной России. Об этом сказал пресс-атташе польского футбольного союза Якуб Квятковски.

По его словам, окончательного решения руководство организации пока не приняло, а вся информация, распространяемая СМИ, является лишь домыслами.

«Мы не получали никакой корреспонденции от международной федерации», - пояснил Квятковски.

Напомним, что ранее руководство ФИФА и УЕФА совместно приняли решение о том, что российские клубы и сборная России по футболу не смогут принимать участие в международных турнирах.