Карпин: «Мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали»

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мыслями о текущей ситуации между Россией и Украиной. Слова специалиста передает Sport24.

«Мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали», - сказал Карпин.

Он также отметил, что сейчас нет никакого смысла в том, чтобы обсуждать продление контракта с РФС, поскольку ситуация в мире меняется ежедневно.

Вопросы о продлении контрактов с тренерским штабом отложены на неопределенный срок.

Кроме того, некоторые специалисты сейчас находятся за границей, а это значит что их возвращение может быть затруднительным.