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Чемпионат мира по футболу 2022

Президент УЕФА: Чемпионат мира каждые два года - это неприемлемо

04 Марта 2022 • 10:26 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

Чеферин заявил, что проводить мундиаль каждые два года неприемлемо для всех. Президент УЕФА отметил, что недавно общался с руководителями ФИФА, которые пока даже не обсуждали подобную возможность. Александер надеется, что скоро этот вопрос будет окончательно закрыт.

Напомним, что некоторые эксперты и представители ФИФА считают, что для футбола будет полезно проводить чемпионат мира по футбола не раз в четыре года, как это происходит сейчас, а раз в два года.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Чемпионат Мира-2022 Александер Чеферин
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