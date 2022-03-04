Президент УЕФА: Чемпионат мира каждые два года - это неприемлемо

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

Чеферин заявил, что проводить мундиаль каждые два года неприемлемо для всех. Президент УЕФА отметил, что недавно общался с руководителями ФИФА, которые пока даже не обсуждали подобную возможность. Александер надеется, что скоро этот вопрос будет окончательно закрыт.

Напомним, что некоторые эксперты и представители ФИФА считают, что для футбола будет полезно проводить чемпионат мира по футбола не раз в четыре года, как это происходит сейчас, а раз в два года.