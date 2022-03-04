Украина просит о переносе стыковых матчей ЧМ-2022

Футбольная федерация Украины обратилась в ФИФА и УЕФА с предложением о переносе стыковых матчей для квалификации на чемпионат мира 2022 года, в которых украинцам сперва надо будет сыграть с Шотландией, а затем, в зависимости от других результатов, с победителем поединка между Уэльсом и Австрией.

Эта встреча должна состояться в крупнейшем шотландском городе Глазго 24 марта, и, теоретически, футболистам сборной Украины ничего не должно препятствовать явиться на гру. Тем не менее, как сообщает BBC Sport Scotland, шотландская сторона уже приняла подачу и ведет соответствующие переговоры.