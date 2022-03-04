Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Украина просит о переносе стыковых матчей ЧМ-2022

04 Марта 2022 • 00:52 Комментировать

Футбольная федерация Украины обратилась в ФИФА и УЕФА с предложением о переносе стыковых матчей для квалификации на чемпионат мира 2022 года, в которых украинцам сперва надо будет сыграть с Шотландией, а затем, в зависимости от других результатов, с победителем поединка между Уэльсом и Австрией.

Эта встреча должна состояться в крупнейшем шотландском городе Глазго 24 марта, и, теоретически, футболистам сборной Украины ничего не должно препятствовать явиться на гру. Тем не менее, как сообщает BBC Sport Scotland, шотландская сторона уже приняла подачу и ведет соответствующие переговоры.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Марта
00:52 · Чемпионат мира 2022
Украина просит о переносе стыковых матчей ЧМ-2022
02 Марта
22:22 · Чемпионат мира 2022
Каннаваро: «У меня была возможность возглавить сборную Польши, но я мечтаю об итальянской сборной»
28 Февраля
18:29 · Чемпионат мира 2022
Ирландия отказалась принимать участие в матчах с Россией
17:57 · Чемпионат мира 2022
Вице-президент УЕФА раскритиковал ФИФА за то, что она не отстранила Россию от ЧМ-2022
16:42 · Чемпионат мира 2022
Боярский – о санкциях ФИФА: «С этим надо что-то делать, проблему надо решать на высшем уровне»
13:20 · Чемпионат мира 2022
Гершкович – о санкциях ФИФА против России: «Есть надежда, что там всё-таки одумаются»
13:09 · Чемпионат мира 2022
Колосков – о санкциях против сборной России: «Нынешнее руководство ФИФА – это не Йозеф Блаттер»
13:00 · Чемпионат мира 2022
Валуев раскритиковал ФИФА за то, что организация пошла на поводу у политики
11:56 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «ФИФА выступила так, словно это политическая организация – это печально»
11:05 · Чемпионат мира 2022
Сборные Норвегии и Уэльса присоединились к бойкоту матчей с Россией
10:51 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме призвали всех российских спортсменов и болельщиков спокойно относиться к санкциям
09:57 · Чемпионат мира 2022
Тарпищев считает, что сборной России нужно играть в Сербии
09:26 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев — о решении ФИФА: «Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выиграть»
09:19 · Чемпионат мира 2022
Поляки назвали санкции ФИФА в отношении сборной России позорными
08:51 · Чемпионат мира 2022
Шведы считают, что боссы ФИФА приняли слишком мягкое решение в отношении сборной России
Все новости
Рекомендуем