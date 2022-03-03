Польша автоматически вышла в финал стыков

После отстранения сборной России поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира в Катаре.

По информации Przeglad Sportowy, представители ФИФА не будут искать замену сборной России, которая была отстранена от международных матчей из-за ситуации на Украине. Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков, где поляки встретятся с победителем пары Швеция-Чехия.

Напомним, что изначально встреча между российской сборной и поляками должна была пройти 24 марта в Москве.