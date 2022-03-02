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Чемпионат мира по футболу 2022

Каннаваро: «У меня была возможность возглавить сборную Польши, но я мечтаю об итальянской сборной»

02 Марта 2022 • 22:22 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро дал понять, что мечтает возглавить сборную Италии, с которой в том самом 2006 году он выиграл чемпионат мира. Ранее он работал лишь с некоторыми азиатскими клубами, преимущественно китайскими. По словам Каннаваро, у него уже была возможность возглавить национальную команду Польши.

- В последние годы у меня были переговоры с такими клубами, как «Эвертон», «Уотфорд» и «Фиорентина». Была возможность поработать и со сборной Польши. Но моя мечта - руководить итальянской сборной, - пояснил Каннаваро, слова которого цитирует Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Фабио Каннаваро
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