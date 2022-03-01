Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказал свое мнение о решении ФИФА и УЕФА отстранить российский футбол от международных соревнований.

- ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от всех международных соревнований. Это ожидаемое решение?

- Да. Политическое решение. Я не сомневался, что будет что-то подобное, какие-то санкции не только экономические, но и в области спорта. Просто надавили на ФИФА и УЕФА. О чем говорить, если тот же МОК принимает решения против наших олимпийцев. Поэтому ничего нового не случилось.

- Буквально накануне международная федерация заявила, что Россия сможет выступать под нейтральным флагом. Но решение поменялось.

- Это продавили американцы. Других мнений быть не может. Все это понимают. Хотя все кричат, что спорт вне политики, но он уже давно стал политикой. Еще в советское время. А сейчас тем более.

- Отстранение нашего футбола от всех международных соревнований для нас катастрофа или не все так плохо?

- В свое время английский футбол был отстранен, когда бы матч, по-моему, «Ливерпуля», и был разгромлен стадион. Из-за болельщиков весь английский футбол не участвовал, кажется, пять лет в международных соревнованиях. Но ничего. Выжили. Правда, это был больше не политический вопрос, а из-за болельщиков, чтобы они так больше себя не вели. Понятно, что это неприятно, а что делать?

- У нас такой бан надолго затянется, как думаете?

- Сложно сказать. Надеюсь, что ненадолго.

- Есть смысл подавать апелляцию в CAS?

- Естественно. Это надо делать. Надо все использовать, все рычаги, чтобы отстоять Россию. Уверен, так и будет. Тем более, я читал интервью Вячеслава Колоскова, который то же самое сказал. В общем, надежда умирает последней. Хочется верить, что найдутся трезвые головы, которые не будут связывать спорт и политику, и не будут валить все в одну кучу. Надо обязательно обороняться. Если мы все это пропустим, нас просто посчитают слабаками.

- Стоит ли теперь ожидать отъезда легионеров из наших клубов?

- Вот этого не знаю. Насколько я слышал, главный тренер «Динамо» Сандро Шварц никуда не собирается уезжать. Питерцы все играют. Никто никуда не уехал. Понятно, что такие деньги, которые они получают в «Зените», вряд ли они получат где-то в Европе. Здесь чисто финансовый вопрос. Конечно, в душу каждого не залезешь. Может, кто-то и уедет. Читаю информацию по Ракицкому. Его понять можно. Все-таки он киевлянин. А другим-то чего? Единственное, если им федерации своих стран дадут какие-то намеки, что им не стоит здесь находиться и нужно уезжать. Но это дело каждого легионера.

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- Думаете, им дадут принимать самостоятельное решение?

- Ну, им же не федерация будет платить зарплату. Есть контракт и они должны его отрабатывать. В любом суде правда будет на стороне наших клубов. Поэтому я уверен, что большинство ребят останется. Тем более, весенняя часть чемпионата длится не так долго, всего около трех месяцев. А куда они за это время попадут, где будут играть, и зарабатывать деньги для своих семей? Даже если УЕФА в приказном порядке разрешит клубам дозаявлять футболистов, это вопрос денег. Такие зарплаты получать в Европе они не будут. Не думаю, что кто-то в «Реал» поедет или «Барселону», что они будут нарасхват. Уверен, они доиграют сезон, а дальше посмотрят.

- Многие говорят о возможных турнирах в Азии. Стоит ли России рассмотреть подобный вариант?

- А почему нет? Азиатский футбол достаточно приличный. В Южной Корее хороший футбол. Иран – приличная сборная. Почему бы в это время там не поучаствовать?