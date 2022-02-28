Боярский – о санкциях ФИФА: «С этим надо что-то делать, проблему надо решать на высшем уровне»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался о санкциях в отношении российского футбола со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Теперь российская главная команда вынуждена выступать под названием сборной Российского футбольного союза (РФС), не имея возможности использовать свой флаг и гимн. Также все домашние матчи россияне теперь обязаны проводить на нейтральном поле.

Кроме этого, ряд европейских футбольных ассоциаций продолжает требовать полного отстранения сборной России от чемпионата мира.

«Что касается решения ФИФА, то, конечно, печально, что всё так. С этим надо что-то делать. Эту проблему надо решать на высшем уровне, договариваться, искать компромиссы», – сказал Михаил Боярский в интервью Sport24.