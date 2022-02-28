Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Боярский – о санкциях ФИФА: «С этим надо что-то делать, проблему надо решать на высшем уровне»

28 Февраля 2022 • 16:42 Комментировать

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался о санкциях в отношении российского футбола со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Теперь российская главная команда вынуждена выступать под названием сборной Российского футбольного союза (РФС), не имея возможности использовать свой флаг и гимн. Также все домашние матчи россияне теперь обязаны проводить на нейтральном поле.

Кроме этого, ряд европейских футбольных ассоциаций продолжает требовать полного отстранения сборной России от чемпионата мира.

«Что касается решения ФИФА, то, конечно, печально, что всё так. С этим надо что-то делать. Эту проблему надо решать на высшем уровне, договариваться, искать компромиссы», – сказал Михаил Боярский в интервью Sport24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Михаил Боярский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
16:42 · Чемпионат мира 2022
Боярский – о санкциях ФИФА: «С этим надо что-то делать, проблему надо решать на высшем уровне»
13:20 · Чемпионат мира 2022
Гершкович – о санкциях ФИФА против России: «Есть надежда, что там всё-таки одумаются»
13:09 · Чемпионат мира 2022
Колосков – о санкциях против сборной России: «Нынешнее руководство ФИФА – это не Йозеф Блаттер»
13:00 · Чемпионат мира 2022
Валуев раскритиковал ФИФА за то, что организация пошла на поводу у политики
11:56 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «ФИФА выступила так, словно это политическая организация – это печально»
11:05 · Чемпионат мира 2022
Сборные Норвегии и Уэльса присоединились к бойкоту матчей с Россией
10:51 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме призвали всех российских спортсменов и болельщиков спокойно относиться к санкциям
09:57 · Чемпионат мира 2022
Тарпищев считает, что сборной России нужно играть в Сербии
09:26 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев — о решении ФИФА: «Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выиграть»
09:19 · Чемпионат мира 2022
Поляки назвали санкции ФИФА в отношении сборной России позорными
08:51 · Чемпионат мира 2022
Шведы считают, что боссы ФИФА приняли слишком мягкое решение в отношении сборной России
08:20 · Чемпионат мира 2022
Депутат Свищев о санкциях: Как ФИФА может принимать такие решения?
07:43 · Чемпионат мира 2022
Албания объявила об отказе играть против России в Лиге Наций
27 Февраля
23:09 · Чемпионат мира 2022
Колосков поражён поспешностью введения санкций в отношении российской футбольной сборной
22:15 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии не будет играть с Россией ни на каком уровне
Все новости
Рекомендуем