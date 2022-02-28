Гершкович – о санкциях ФИФА против России: «Есть надежда, что там всё-таки одумаются»

Бывший игрок сборной СССР Михаил Гершкович высказался о санкциях Международной футбольной ассоциации (ФИФА) против российского футбола.

В ФИФА приняли решение, что теперь российская команда должна выступать без флага и гимна, называться сборной Российского футбольного союза (РФС), а также не иметь возможности проводить домашние матчи в России. По мнению Гершковича, организация нарушила спортивный принцип, но ещё есть надежда, что ситуация изменится.

«Ситуация такая, что они находятся под мощным давлением, вот и принято подобное решение. Конечно, есть надежда, что там всё-таки одумаются», – приводит слова Михаила Гершковича «РИА Новости».

Гершкович отметил, что в любом случае российская сторона должна суметь справиться с этими проблемами, напомнив, что в других видах спорта справиться удавалось, когда санкции накладывал Международный олимпийский комитет.