Валуев раскритиковал ФИФА за то, что организация пошла на поводу у политики

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев высказался о решении Международной футбольной ассоциации (ФИФА) наложить санкции на российский футбол.

Теперь сборная России вынуждена будет выступать без флага, гимна и возможности проводить домашние матчи на своей территории. Данное решение было принято в связи с событиями на Украине.

«ФИФА идет на поводу политики. И если мы не принимаем это решение, то нас лишат игр. Я не знаю, что конкретно написано в головной организации футбола. Противоречит это решение уставу или нет», – приводит слова Николая Валуева «Спорт-Экспресс».