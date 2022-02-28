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Валуев раскритиковал ФИФА за то, что организация пошла на поводу у политики

28 Февраля 2022 • 13:00 Комментировать

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев высказался о решении Международной футбольной ассоциации (ФИФА) наложить санкции на российский футбол.

Теперь сборная России вынуждена будет выступать без флага, гимна и возможности проводить домашние матчи на своей территории. Данное решение было принято в связи с событиями на Украине.

«ФИФА идет на поводу политики. И если мы не принимаем это решение, то нас лишат игр. Я не знаю, что конкретно написано в головной организации футбола. Противоречит это решение уставу или нет», – приводит слова Николая Валуева «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Николай Валуев
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