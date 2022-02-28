Колосков: «ФИФА выступила так, словно это политическая организация – это печально»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА), которая наложила санкции на сборную России. Теперь главная российская команда должна выступать под названием сборной РФС, играя без флага, гимна, а также не имея возможности проводить домашние матчи на родине.

По заверениям Колоскова, решение было принято не основываясь на каких-либо документах, регламенте, уставе. РФС не нарушал перед ФИФА каких-либо правил или обязательств, поэтому по закону не может быть подвергнут каким-либо санкциям. Данное решение почётный президент называет политическим и неадекватным.

«ФИФА выступила так, словно это политическая организация, что никогда не было свойственно ФИФА. Всё это печально, конечно», – приводит слова Вячеслава Колоскова телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».