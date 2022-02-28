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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборные Норвегии и Уэльса присоединились к бойкоту матчей с Россией

28 Февраля 2022 • 11:05 Комментировать

Национальные сборные Норвегии и Уэльса заявили о своём отказе играть против сборной России. Об этом уже заявили в Норвежском футбольном союзе и Футбольной ассоциации Уэльса. Причиной этому послужили события на Украине.

Таким образом, норвежцы и валлийцы присоединились к бойкоту матчей против сборной России, которые ранее объявили также футбольные федерации Польши, Швеции, Чехии, Англии и Албании.

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее приняла решение, что сборная России будет выступать под названием команды Российского футбольного союза (РФС), без флага и гимна. Это решение не устраивает федерации, которые объявили бойкот, и они намерены требовать исключения сборной России из отборочного цикла за право попасть на чемпионат мира 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Уэльса Сборная Норвегии
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