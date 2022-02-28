ФИФА не исключит Россию, но может создать условия для технического поражения

В воскресенье вечером ФИФА официально сообщила, что сборная России не сможет играть дома. Более того, будет представлять не страну, а РФС, но отборочные матчи к чемпионату мира запланированы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о сложившейся ситуации.

После всего ужаса, который творится в последние дни, много шло разговоров о том, что сборная России будет отстранена от участия в отборе к чемпионату мира. Поляки, чехи и шведы уже заявили, что не хотят играть с нашей национальной командой. Тем не менее дисквалификация сборной России всё же выглядела бы самым отчаянным шагом со стороны ФИФА, и она пока воздержалась от этого. Наша сборная не сможет играть дома. Более того, сборной России пока нет, есть команда РФС без флага и гимна.

Почему ФИФА не стёрла Россию с футбольной карты? На самом деле это очень понятно и довольно легко объясняется.

Прежде всего, надо не забывать, что ФИФА исторически дружит с самыми людоедскими режимами. Можно вспомнить чемпионаты мира в Италии в 1938-м и в Аргентине 1978-м. В конце концов будем честны, хозяев турниров в 2018-м и 2022-м выбирали тоже не из числа стран с высоким индексом демократии. ФИФА сотрудничает с Ираном, КНДР, Саудовской Аравией и с любыми африканскими диктатурами. В этом смысле международная федерация старается со всеми находить какой-то общий язык.

Умение быть площадкой для всех – это главный плюс ФИФА. Международная федерация старается не давать никому давить на себя. Это может не нравиться многим политикам, но в этом сила ФИФА. За счёт силы, за счёт авторитета с ней приходится всем считаться. ФИФА не слушает ни МОК, ни другие силы. Сила организация состоит во многом в том, что она старается быть максимально неподконтрольной никому.

ФИФА очень долго и очень кропотливо создавала единую систему, которая ей подчинена. В итоге это единственный в мире спорта пример наличия одной сильной организации, которая всё контролирует. В хоккее и баскетболе есть международные союзы, которые полностью и безвозвратно проиграли американским лигам. В единоборствах и гонках, например, есть много разных организаций и ассоциаций. А ещё есть много видов спорта, где вообще неважно, кто управляет, потому монетизации там нет.

Полное исключение России из футбольной семьи приведёт к созданию альтернативы. Мы уже говорили об этом на примере УЕФА, но и ФИФА этому не будет рада. Появится альтернативный турнир, который будет существовать. Конечно, сейчас никто из зрителей в здравом уме не будет предпочитать матчи Бразилии и Франции поединкам России и Абхазии. Однако это будет прецедент. А ФИФА, как и УЕФА, больше всего на свете боится прецедента.

Никто не знает, как долго и как далеко зайдёт текущая ситуация с Россией. Однако, чем быстрее её выгонят из футбольной семьи, тем быстрее она создаст альтернативу. Чем быстрее это случится, тем сильнее эта альтернатива укоренится, и тем сложнее будет с ней бороться в будущем, когда придётся задуматься о возвращении.

ФИФА и, тем более, УЕФА очень сложно бороться с политическим давлением. Однако у этих организаций есть свой вес, есть свой бизнес. Да и штаб-квартиры этих организаций предусмотрительно расположены в нейтральной Швейцарии. Они до последнего будут искать варианты, чтобы сохранять единство хотя бы на бумаге. При этом абсолютно понятно, что неявка любой российской команды на любой матч под эгидой любой организации тут же приведёт к техническому поражению. ФИФА и УЕФА намного проще в этом смысле создать невыполнимые условия, чем кого-то исключить.

В этом смысле не стоит исключать варианта, что ФИФА предложит России провести матч с поляками там, куда или не добраться вообще, или добираться придётся с пересадками. Однако в любом случае это справедливее. Спортсмены едва ли в чём-то виноваты.

Роман Андреев