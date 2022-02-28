Тарпищев считает, что сборной России нужно играть в Сербии

Глава российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев высказался по поводу санкций ФИФА, из-за которых сборная России по футболу вынуждена будет играть свои домашние матчи на нейтральных полях.

Тарпищев сказал «Р-Спорт», что лучше всего для российской команды будет сыграть в Сербии, где нашу сборную точно будут поддерживать. Президент теннисной федерации отметил, что есть ещё вариант с Китаем, который даже может заплатить за возможность принять у себя матч сборной России.

Тарпищев добавил, что вообще он бы подал протест, потому что подобные решения ФИФА являются дискриминацией футбола.