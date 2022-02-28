Гаджиев — о решении ФИФА: «Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выиграть»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев дал свой комментарий по поводу решения ФИФА отобрать у России право на проведение футбольных матчей на своей территории.

«У нас уже было такое, когда выступали за команду СНГ. Я категорически не согласен с таким решением, считаю его неправильным. Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выигрывать. Нам всегда рассказывали, что спорт вне политики, что футбол — посол мира. Эти решения говорят о том, что футбол политизированный. Надо играть все матчи и выигрывать.

Конечно, все понимают, что будет играть сборная России. После такого решения, у меня эмоции захлестывают. По Олимпийским играм уже видно было, что спорт политизирован полностью. Если сборная сыграет в Баку или в Ереване, это будет хорошим вариантом. Можно матч провести в Сербии, с ними у нас более чем хорошие отношения», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.