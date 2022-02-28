Поляки назвали санкции ФИФА в отношении сборной России позорными

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своём «Твиттере» высказался по поводу санкций ФИФА относительно российской сборной по футболу.

Кулеша написал, что санкции ФИФА просто позорные. Цезарий отметил, что Польский футбольный союз представил свою позицию и надеялся, что представители ФИФА встанут на их сторону.

Напомним, что руководители ФИФА лишили российскую сборную флага и гимна, а также обязали проводить свои домашние матчи на международной арене на нейтральном поле и без поддержки болельщиков.