Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Шведы считают, что боссы ФИФА приняли слишком мягкое решение в отношении сборной России

28 Февраля 2022 • 08:51 Комментировать

Руководители Шведской футбольной ассоциации считают, что санкции ФИФА в отношении российской сборной слишком мягкие.

Президент Шведской ассоциации Карл-Эрик Нильссон заявил журналистам, что он и его коллеги остались не удовлетворены итоговым решением ФИФА. Нильссон добавил, что в Швеции ожидали гораздо более резких и жёстких решений со стороны боссов ФИФА.

Напомним, что представители ФИФА ввели санкции, из-за которых сборная России должна будет проводить свои домашние матчи на нейтральном поле и без болельщиков. Организация также лишила отечественную команду флага и гимна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Швеция Сборная России по футболу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
09:26 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев — о решении ФИФА: «Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выиграть»
09:19 · Чемпионат мира 2022
Поляки назвали санкции ФИФА в отношении сборной России позорными
08:51 · Чемпионат мира 2022
Шведы считают, что боссы ФИФА приняли слишком мягкое решение в отношении сборной России
08:20 · Чемпионат мира 2022
Депутат Свищев о санкциях: Как ФИФА может принимать такие решения?
07:43 · Чемпионат мира 2022
Албания объявила об отказе играть против России в Лиге Наций
27 Февраля
23:09 · Чемпионат мира 2022
Колосков поражён поспешностью введения санкций в отношении российской футбольной сборной
22:15 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии не будет играть с Россией ни на каком уровне
17:52 · Чемпионат мира 2022
Глава Федерации футбола Франции выступил за отстранение России от ЧМ по футболу
17:13 · Чемпионат мира 2022
Свищев: «Путевку на ЧМ нужно отдать России»
16:11 · Чемпионат мира 2022
Министр спорта Польши встретится с главой ФИФА по вопросу исключения сборной России из отбора к чемпионату мира
15:13 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «Любое решение, кроме как провести матчи в России – незаконное»
13:18 · Чемпионат мира 2022
Сборная Чехии отказалась играть возможный стыковой матч со сборной России
12:38 · Чемпионат мира 2022
Спортивный юрист: «По регламенту это техническое поражение Польше и Швеции, но будут ли ему следовать»
11:41 · Чемпионат мира 2022
«Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости»: Щесны надеется, что Россия будет отстранена от чемпионата мира
11:11 · Чемпионат мира 2022
Недвед не понимает, почему Чехия всё ещё не заявила об отказе играть с Россией
Все новости
Рекомендуем