Шведы считают, что боссы ФИФА приняли слишком мягкое решение в отношении сборной России

Руководители Шведской футбольной ассоциации считают, что санкции ФИФА в отношении российской сборной слишком мягкие.

Президент Шведской ассоциации Карл-Эрик Нильссон заявил журналистам, что он и его коллеги остались не удовлетворены итоговым решением ФИФА. Нильссон добавил, что в Швеции ожидали гораздо более резких и жёстких решений со стороны боссов ФИФА.

Напомним, что представители ФИФА ввели санкции, из-за которых сборная России должна будет проводить свои домашние матчи на нейтральном поле и без болельщиков. Организация также лишила отечественную команду флага и гимна.