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Депутат Свищев о санкциях: Как ФИФА может принимать такие решения?

28 Февраля 2022 • 08:20 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу санкций ФИФА в отношении российской сборной по футболу.

Свищев сказал «Спорт-Экспрессу», что в этой жизни и невозможное возможно. Депутат отметил, что в здравом уме люди такие вещи не совершают, так что у него до сих пор не укладывается в голове, как ФИФА, серьёзная и уважаемая организация, может принимать такие решения. Политик добавил, что сборной России без суда и следствия вынесли приговор.

Напомним, что руководство ФИФА запретило проводить матчи международного уровня в России. Организация также лишила команду флага и гимна.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Дмитрий Свищев санкции
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