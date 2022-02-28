Депутат Свищев о санкциях: Как ФИФА может принимать такие решения?

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу санкций ФИФА в отношении российской сборной по футболу.

Свищев сказал «Спорт-Экспрессу», что в этой жизни и невозможное возможно. Депутат отметил, что в здравом уме люди такие вещи не совершают, так что у него до сих пор не укладывается в голове, как ФИФА, серьёзная и уважаемая организация, может принимать такие решения. Политик добавил, что сборной России без суда и следствия вынесли приговор.

Напомним, что руководство ФИФА запретило проводить матчи международного уровня в России. Организация также лишила команду флага и гимна.