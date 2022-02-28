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Албания объявила об отказе играть против России в Лиге Наций

28 Февраля 2022 • 07:43 Комментировать
Испания
...
Албания
26.03 22:00

Албания присоединилась к санкциям против Российской Федерации, это включает в себя стандартный набор действий, таких, как замораживание активов, закрытие своего воздушного пространства для российских самолетов, о чем общественность оповестил министр иностранных дел Албании Олта Джачка. Он же добавил, что сборная Албании отказывается играть со сборной России в рамках группового этапа Лиги Наций, уточняет Explaining Albania. Эти встречи должны состояться в июне.

Удивляться подобному рвению не входящих в ЕС албанцев не стоит - Албания уже давно стала одним из самых преданных союзников США в этом регионе. А решения о санкциях и ужесточениях против России принимаются вовсе не Брюсселе, а в другой столице, заокеанской.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Албании
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ИСПАНИЯ АЛБАНИЯ
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