Албания присоединилась к санкциям против Российской Федерации, это включает в себя стандартный набор действий, таких, как замораживание активов, закрытие своего воздушного пространства для российских самолетов, о чем общественность оповестил министр иностранных дел Албании Олта Джачка. Он же добавил, что сборная Албании отказывается играть со сборной России в рамках группового этапа Лиги Наций, уточняет Explaining Albania. Эти встречи должны состояться в июне.

Удивляться подобному рвению не входящих в ЕС албанцев не стоит - Албания уже давно стала одним из самых преданных союзников США в этом регионе. А решения о санкциях и ужесточениях против России принимаются вовсе не Брюсселе, а в другой столице, заокеанской.