Колосков поражён поспешностью введения санкций в отношении российской футбольной сборной

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков неприятно удивлен поспешностью введения санкций против сборной России. Напомним, что ФИФА объявила о том, что футбольной сборной России придется выступать под нейтральным названием, без флага и без гимна. Также ей запрещено играть домашние матчи в стране - надо выбирать нейтральное поле.

- Это абсурд какой-то, честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что ведь чемпионат мира только пройдет в ноябре. Только потом начнутся отборочные игры следующего чемпионата мира, - удивлен Колосков.

Колосков считает, что этот сценарий мог быть спланирован заранее и ничего общего с адекватностью оно не имеет. В мире достаточно много стран, которые находятся в состоянии конфликта или даже войны друг с другом, Саудовская Аравия воюет с Йеменом, к примеру, но это не мешает саудовской сборной участвовать в чемпионате мира, также в прошлом году в Саудовской Аравии прошел дебютный Гран-При Формулы-1 - в общем, какими либо санкциями в отношении страны, с 2015 года воюющей с Йеменом, просто даже не пахнет.

- Вдруг заранее определяют, что команда будет играть без флага, гимна и названия "Россия". Какая-то несуразица, смахивает на какой-то испуг ФИФА под давлением Европейского союза и европейских футбольных федераций. Я это решение не понимаю, - добавил Колосков, слова которого цитирует новостное агентство ТАСС.