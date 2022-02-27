Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков поражён поспешностью введения санкций в отношении российской футбольной сборной

27 Февраля 2022 • 23:09 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков неприятно удивлен поспешностью введения санкций против сборной России. Напомним, что ФИФА объявила о том, что футбольной сборной России придется выступать под нейтральным названием, без флага и без гимна. Также ей запрещено играть домашние матчи в стране - надо выбирать нейтральное поле.

- Это абсурд какой-то, честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что ведь чемпионат мира только пройдет в ноябре. Только потом начнутся отборочные игры следующего чемпионата мира, - удивлен Колосков.

Колосков считает, что этот сценарий мог быть спланирован заранее и ничего общего с адекватностью оно не имеет. В мире достаточно много стран, которые находятся в состоянии конфликта или даже войны друг с другом, Саудовская Аравия воюет с Йеменом, к примеру, но это не мешает саудовской сборной участвовать в чемпионате мира, также в прошлом году в Саудовской Аравии прошел дебютный Гран-При Формулы-1 - в общем, какими либо санкциями в отношении страны, с 2015 года воюющей с Йеменом, просто даже не пахнет.

- Вдруг заранее определяют, что команда будет играть без флага, гимна и названия "Россия". Какая-то несуразица, смахивает на какой-то испуг ФИФА под давлением Европейского союза и европейских футбольных федераций. Я это решение не понимаю, - добавил Колосков, слова которого цитирует новостное агентство ТАСС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
23:09 · Чемпионат мира 2022
Колосков поражён поспешностью введения санкций в отношении российской футбольной сборной
22:15 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии не будет играть с Россией ни на каком уровне
17:52 · Чемпионат мира 2022
Глава Федерации футбола Франции выступил за отстранение России от ЧМ по футболу
17:13 · Чемпионат мира 2022
Свищев: «Путевку на ЧМ нужно отдать России»
16:11 · Чемпионат мира 2022
Министр спорта Польши встретится с главой ФИФА по вопросу исключения сборной России из отбора к чемпионату мира
15:13 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «Любое решение, кроме как провести матчи в России – незаконное»
13:18 · Чемпионат мира 2022
Сборная Чехии отказалась играть возможный стыковой матч со сборной России
12:38 · Чемпионат мира 2022
Спортивный юрист: «По регламенту это техническое поражение Польше и Швеции, но будут ли ему следовать»
11:41 · Чемпионат мира 2022
«Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости»: Щесны надеется, что Россия будет отстранена от чемпионата мира
11:11 · Чемпионат мира 2022
Недвед не понимает, почему Чехия всё ещё не заявила об отказе играть с Россией
00:23 · Чемпионат мира 2022
Щенсны настроен очень решительно против России: Играть не будем и надеемся, что России не будет на ЧМ
26 Февраля
23:12 · Чемпионат мира 2022
Левандовски поддержал решение Польского футбольного союза
16:12 · Чемпионат мира 2022
Комментатор «Матч ТВ» Шнякин выразил мнение, что сборную России могут исключить из стыковых матчей
15:55 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк объяснил решение сборной Польши не играть со сборной России
14:09 · Чемпионат мира 2022
Гершкович – об отказе сборной Польши играть с Россией: «Надеюсь, что ФИФА встанет на сторону здравого смысла»
Все новости
Рекомендуем