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Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА выступил с заявлением: «На территории России не должно проводиться международных соревнований»

27 Февраля 2022 • 22:19 Комментировать

ФИФА выступил с заявлением относительно сложившейся политической ситуации.

Как говорится в заявлении, на территории России не должно проводиться ни одно международное соревнование, а домашние матчи должны проводиться без зрителей и на нейтральной территории. Российская сборная должна участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия». Флаг или гимн России не должны использоваться в этих матчах.

Напомним, что ранее со сборной России уже отказались играть сборные Англии, Польши, Швеции и Чехии. В стыковом матче за выход на чемпионат мира сборная России должна была играть со сборной Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России
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