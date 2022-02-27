ФИФА выступил с заявлением: «На территории России не должно проводиться международных соревнований»

ФИФА выступил с заявлением относительно сложившейся политической ситуации.

Как говорится в заявлении, на территории России не должно проводиться ни одно международное соревнование, а домашние матчи должны проводиться без зрителей и на нейтральной территории. Российская сборная должна участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия». Флаг или гимн России не должны использоваться в этих матчах.

Напомним, что ранее со сборной России уже отказались играть сборные Англии, Польши, Швеции и Чехии. В стыковом матче за выход на чемпионат мира сборная России должна была играть со сборной Польши.