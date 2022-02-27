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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Англии не будет играть с Россией ни на каком уровне

27 Февраля 2022 • 22:15 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением относительно сложившейся политической ситуации.

«Сборная Англии не будет играть со сборной России на любом уровне в обозримом будущем. Решение было принято из солидарности с Украиной», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее со сборной России отказались играть сборные Швеции, Польши и Чехии.

Матч между сборными России и Польши должен был состояться 24 марта в Москве. РФС ранее выступил с заявлением, что не получал какой-либо информации из ФИФА, и готов предоставить все необходимые гарантии для проведения футбольных матчей на территории РФ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Англии
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