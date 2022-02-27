Глава Федерации футбола Франции выступил за отстранения России от ЧМ по футболу

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ выступил за отстранение сборной России от участия в чемпионате мира по футболу в Катаре. Чиновник пока не делал официальных заявлений, однако отметил, что поддержит эту инициативу.

В разговоре с le Parisien Ноэль Ле Граэ заявил, что сейчас ситуация вышла из под контроля, а значит, что мир футбола и спорта не должны оставаться в стороне.

Напомним, что 24 марта сборная России по футболу должна была провести стыковой матч со сборной Польши, однако поляки отказались выходить на поле. Аналогичное решение приняли представители сборных Чехии и Швеции.