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Чемпионат мира по футболу 2022

Глава Федерации футбола Франции выступил за отстранения России от ЧМ по футболу

27 Февраля 2022 • 17:52 Комментировать

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ выступил за отстранение сборной России от участия в чемпионате мира по футболу в Катаре. Чиновник пока не делал официальных заявлений, однако отметил, что поддержит эту инициативу.

В разговоре с le Parisien Ноэль Ле Граэ заявил, что сейчас ситуация вышла из под контроля, а значит, что мир футбола и спорта не должны оставаться в стороне.

Напомним, что 24 марта сборная России по футболу должна была провести стыковой матч со сборной Польши, однако поляки отказались выходить на поле. Аналогичное решение приняли представители сборных Чехии и Швеции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Ноэль ле Грэ
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