Свищев: «Путевку на ЧМ нужно отдать России»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на решение национальных сборных Польши, Чехии и Швеции отказаться от игр со сборной России в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре. Из-за ситуации на территории Украины футбольные федерации этих стран приняли такое решение.

В разговоре с журналистами «РБ Спорт» Свищев заявил, что существует регламент, согласно которому путевку на чемпионат мира по футболу нужно отдать сборной России, а отказавшимся командам следует присудить техническое поражение.

Отметим, что ФИФА может рассмотреть вопрос об отстранении сборной России от участия в международных турнирах.