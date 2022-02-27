Министр спорта Польши встретится с главой ФИФА по вопросу исключения сборной России из отбора к чемпионату мира

Министр спорта Польши Камиль Бортничук встретится с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

По сообщениям журналистов на телеканале «Матч ТВ», встреча Бортничука и Инфантино состоится 1 или 2 марта в швейцарском Цюрихе. Польская сторона намерена добиваться исключения сборной России из отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Польскую сторону в этом стремлении поддерживают Швеция и Чехия, которая также заявили о своём отказе играть против сборной России.

Напомним, что 24 марта должен состояться полуфинальный матч между сборными России и Польши в плей-офф отбора ЧМ-2022. Выигравшая команда по регламенту должна сыграть в финале за путёвку в Катар с победителем пары Швеция – Чехия.