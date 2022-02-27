Колосков: «Любое решение, кроме как провести матчи в России – незаконное»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу отказов сборных Польши, Швеции и Чехии играть против команды России в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Судя по регламенту, сборная России в таком случае должна попасть на чемпионат мира без борьбы, однако на западе многие требуют исключения России от международных соревнований. Вячеслав Колосков признал, что такое решение может быть принято, но оно будет незаконным. Почётный президент РФС напомнил, что в УЕФА также приняли решение, чтобы российские клубы проводили матчи на нейтральных полях, не мотивировав это решение официальными бумагами.

«Исключать из числа участников чемпионата мира можно лишь в случае нарушения РФС каких-либо правил. Юридически любое решение, кроме как провести матчи в России – незаконное», – высказался Вячеслав Колосков в интервью «Спорт-Экспрессу».